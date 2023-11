ATP Finals: è il giorno della finalissima Sinner contro Djokovic DIRETTA dalle ore 18

Sinner contro Djokovic DIRETTA dalle ore 18



Jannik Sinner show alle Atp Finals di Torino. Il talento azzurro batte il russo Daniil Medvedev in tre set (6-3, 6-7, 6-1) e vola in finale. E' il primo italiano a raggiungere un risultato così prestigioso nel torneo dei 'maestri'. Oggi affronterà per il titolo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, in un remake della sfida di pochi giorni fa (finita 7-5, 6-7, 7-6 per il giovane di San Candido): il serbo ha liquidato lo spagnolo Carlos Alcaraz con un perentorio 6-3, 6-2, in un match più combattuto di quanto dica il punteggio.

Ascolta "Sinner spiega la sua ricetta (di Enrico Marcoz)" su Spreaker.

Ancora un record per match Sinner su Sky

Ancora un record per il tennis su Sky grazie al nuovo successo per Jannik Sinner, che in semifinale ha superato Daniil Medvedev e accede alla finale delle Nitto ATP Finals di Torino di oggi contro Novak Djokovic. L'incontro del Pala Alpitour di ieri pomeriggio, in onda dalle 14.30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, è stato visto da 819 mila spettatori medi con il 5,4% di share e un picco di 1 milione 58 mila spettatori durante il terzo set. Si tratta del secondo migliore ascolto di sempre per una sfida di tennis su Sky, subito dietro la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Ottimi ascolti anche per la seconda semifinale tra Djokovic e Alcaraz, in onda dalle 21 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno: la sfida è stata vista da 572 mila spettatori medi con il 3% di share.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA