Semifinale Atp Finals, Sinner oggi gioca contro Medvedev DIRETTA alle 14:30

Jannik Sinner oggi deve superare il russo Medvedev per strappare il pass per la finale delle Atp Finals di Torino. L'incontro è in programma alle 14.30. Si tratta di un remake delle finali dei tornei di Pechino e Vienna del 2023: in entrambi i casi la resistenza del russo è stata piegata dal gioco martellante dell'azzurro. Nei precedenti sei confronti, però, Medvedev ha sempre vinto (il bilancio è di 6-2).







Sinner unico in lizza per maxipremio 'imbattuto'

Un successo sul campo, una notorieta' crescente, e anche l'inevitabile ritorno economico:Jannik Sinner è l'unico giocatore in lizza alle Atp Finals di Torino che può ancora vincere i 4,8 milioni di dollari previsti dal montepremi per l'eventuale vincitore "imbattuto". Tutti gli altri tre semifinalisti - il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Carlos Alcaraz - hanno infatti perso almeno un match durante il torneo. Il montepremi totale ammonta a 15 milioni di dollari. Per ora Jannik ha incassato 1,1 milioni di dollari per le tre vittorie nel girone di qualificazione (390.000 dollari ciascuna), oltre al premio di partecipazione per aver giocato tre partite (325.500 dollari). La vittoria in semifinale vale 1,1 milioni di dollari, la vittoria in finale 2,2 milioni di dollari. Lievitano così gli incassi per il giovane azzurro, il cui valore da testimonial- al di la' dei premi in campo - da testimonial sta crescendo giorno dopo giorno, tanto che da osservatori esterni gia' si stima un brand-Sinner attorno ai 20 milioni annui. Cifre ovviamente destinate a crescere dopo le Finals, e soprattutto in caso di altri successi tra domani e domenica. Sul fronte della classifica Atp, invece, l'azzurro attualmente è al quarto posto con 6.090 punti e può salire a Torino al massimo a 6.990, restando staccato dal terzo posto occupato da Medvedev, a 7.600 punti (primo Djokovic a 10.345, secondo Alcaraz a 8.855). Il regolamento delle Finals prevede 200 punti per ogni vittoria nel girone, 400 punti per la vittoria in semifinale, 500 punti per la vittoria in finale.

