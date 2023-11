Atp Finals, Sinner batte Rune e salva Djokovic

Terza vittoria in tre partite per Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino: il talento azzurro - già qualificato per le semifinali - ha sconfitto in tre set (punteggio 6-2, 5-7, 6-4) il danese Holger Rune. Con questo risultato anche Novak Djokovic passa il turno e va in semifinale.

Sinner in semifinale, è il primo italiano

Jannik Sinner vola in semifinale alle Atp Finals di Torino. E' il primo italiano a raggiungere il secondo turno del torneo dei 'maestri', un risultato storico per il tennis nazionale. La qualificazione è arrivata senza nemmeno dover prendere in mano la racchetta, indossare maglietta e pantaloncini, inforcare il cappellino, e scendere in campo contro il giovane danese Holger Rune: in base alle combinazioni del regolamento, infatti, il risultato di Novak Djokovic - vittoria in tre set contro la 'riserva' polacca Hubert Hurkacz - gli ha aperto le porte delle semifinali, in programma sabato prossimo. Il serbo ha fatto di tutto per chiudere subito la pratica qualificazione, ma si è trovato di fronte un avversario più ostico del previsto. L'atmosfera sugli spalti - dove spiccava lo striscione "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a Djocare" - era quella delle grandi occasioni. Nole è apparso subito più falloso del solito, collezionando parecchi errori gratuiti. Hurkacz ha replicato colpo su colpo, fino al 6-6. Djokovic ha quindi messo in campo tutta la sua classe e la sua esperienza, riuscendo a portare a casa il primo set con un tiebreak impeccabile (7-1).

Uno sforzo che però ha pagato con gli interessi nel secondo set, dove ha concesso un break al quinto game e alla fine è capitolato sotto le bordate al servizio del polacco, che ha chiuso 6-4. Gli spettatori del Pala Alpitour hanno accolto il punto decisivo con un boato. Sono le 16.16 del 16 novembre 2023, una data e un'ora che resteranno scolpite nella storia del tennis italiano. Nole si è innervosito, ha battibeccato prima con il pubblico e poi con il suo angolo. Il tecnico Goran Ivanisevic lo ha calmato. Il terzo set poi non avuto storia, con il numero 1 al mondo che ha chiuso il match con un secco 6-1. Subentrato nel torneo a giochi fatti, dopo l'infortunio che ha messo ko il greco Stefanos Tsitsipas, Hubi Hurkacz ha mostrato un'ottima forma ed è uscito dal campo a testa alta.

Con la vittoria nel secondo set, che ha "regalato" la semifinale all'azzurro, si è fatto in qualche modo perdonare lo 'sgarbo' dell'aprile 2021: nell'occasione aveva battuto Sinner nella finale del Master 1000 di Miami, la prima volta che l'altoatesino si è affacciato sul palcoscenico dei top player mondiali. "Una cena fuori offerta da Jannik, magari qui in Italia? Non lo so. Forse..." ha risposto sorridendo il polacco nella conferenza stampa post-partita. Poi ha aggiunto: "Vedremo, forse mi ha mandato un messaggio. Lui sta giocando alla grande. Ad ogni modo Jannik ha davvero grandi possibilità". Dal canto suo Djokovic non cerca scuse: "Hurkacz è uno dei giocatori che 'amo' meno in campo perché mi dà molto fastidio con il servizio. Ha una delle migliori battute al mondo e oggi ha servito in modo incredibile. La mia è stata comunque una buona vittoria".

Ora per Sinner non resta che aspettare i risultati del girone 'rosso' per conoscere chi dovrà affrontare in semifinale. Tre i nomi in lizza. Potrebbe trovarsi di nuovo di fronte Daniil Medvedev, fino a pochi mesi fa la sua 'bestia nera' ma che ha sconfitto negli ultimi due confronti diretti (in finale agli Open di Pechino e di Vienna). Sarebbe anche l'occasione per vendicare il gesto dello "sbadiglio" che il russo gli fece in faccia, sempre a Torino, durante la sfida alle Finals del 2021. Poi c'è l'amico-rivale Carlos Alcaraz, fuoriclasse spagnolo, che non sta attraversando un grande momento di forma ma che è garanzia di spettacolo in campo. Infine il tedesco Sasha Zverev, tornato ai livelli di qualche anno fa dopo il grave infortunio alla caviglia

