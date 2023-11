In campo Djokovic-Sinner 0-0 (5-6) DIRETTA

Sinner avanti 40-0, set point

Serbo alla battuta, in vantaggio per 40-0, Sinner recupera e va sul 40 pari. Ai vantaggi. Doppio fallo del serbo e palla break per Sinner che ora serve per il break

Sinner mantiene il servizio, Djokovic alla battuta tiene il servizio. Sinner vince il decimo gioco

Djokovic alla battuta. Prima palla break del match è per Sinner ma viene neutralizzata dal serbo che poi vince il game

Sinner serve al sesto gioco: 40-40. Palla corta di Sinner e incredbile risposta di Djokovic che si porta avanti. Ace di Sinner: ancora parità. Alla fine Sinner vince il gioco

Djokovic alla battuta mantiene il servizio

Sinner mantiene il servizio

Al servizio Djokovic che vince il terzo game a zero

Anche Sinner tiene il servizio lasciando Djokovic a zero

Al via la sfida con Djiokovic alla battuta, lascia Sinner a zero nel primo game del primo set

Jannik Sinner all'esame di maturità. Il talento altoatesino affronta Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, nella terza giornata delle Atp Finals di Torino.

