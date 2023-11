Atp Finals: Sinner configge Tsitsipas con un doppio 6-4

Esordio vincente per Jannik Sinner, numero 4 del ranking mondiale, alle Nitto Atp Finals di tennis a Torino. L'altoatesino ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas (numero 5 Atp) con un doppio 6-4 in poco meno di un'ora e mezza di gioco.

Sinner ha avuto la meglio al termine di un match giocato in maniera impeccabile, con grandi colpi da fondo campo e un servizio decisivo. Nel primo set è riuscito a strappare il servizio a Tsitsipas al quinto game, nel secondo set invece è stato decisivo il primo gioco. In entrambi i casi Sinner, dopo il break, ha mantenuto il vantaggio fino in fondo, portando grande pressione sull'avversario. Nove gli aces realizzati e due i doppi falli. A fare da contorno un Pala Alpitour strapieno di tifosi e di entusiasmo.

In serata un altro debutto atteso, quello del numero 1 al mondo Novak Djokovic che sfiderà uno dei giovani emergenti, il danese Holger Rune. Spettacolo assicurato, dunque, per la prima giornata di quelle che, per biglietti venduti, sono già Finals da record.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA