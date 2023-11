Atp Finals, Sinner configge Tsitsipas con un doppio 6-4: 'Ho giocato in modo perfetto'

Buona la prima per Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino. All'esordio nel 'torneo dei maestri' non ha lasciato scampo al greco Stefanos Tsitsipas, liquidato con un doppio 6-4. Punteggio che non rispecchia l'andamento del match, sempre in mano al giovane talento azzurro. In un Pala Alpitour strapieno di tifosi, Sinner e Tsitsipas - rispettivamente numero 4 e 5 del ranking mondiale - si sono presi a bordate da fondo campo fin dall'inizio del match. Gioco profondo, poche variazioni, servizio spesso risolutivo. La sfida è iniziata a mille. Nel primo set è stato decisivo il quinto game, nel quale Tsitsipas ha sbagliato un rovescio sul 30-40 e ha concesso il break all'avversario. Sinner ne ha approfittato, involandosi verso il traguardo a suon di aces e dritti vincenti. Il greco è riuscito solo a limitare i danni ma il punteggio non è mai stato in discussione. Nel secondo set Tsitsipas è stato travolto dai violenti colpi di Sinner ed ha ceduto subito il servizio. Il livello della partita si è alzato: con uno splendido lob l'altoatesino si è portato sul 2-0 e poi ha avuto tre palle per un nuovo break. Aggrappandosi ad orgoglio e esperienza, l'ellenico si è salvato, ma l'impressione è stata che non era più in grado di sostenere i ritmi asfissianti imposti dall'avversario. Concentrato (solo due i doppi falli) e determinato, Jannik ha continuato imperterrito a 'martellare' da fondo campo mentre Stefanos cercava invano di uscire dall'angolo. Negli ultimi games Sinner non ha sbagliato nulla, chiudendo la partita in poco meno di un'ora e mezza tra le ovazioni del pubblico. Alla fine il tabellino del giovane azzurro riporta nove aces, il 71% di primi servizi, l'89% di punti sul primo servizio, 62 punti realizzati (contro 50 dell'avversario).

"Sono riuscito a giocare in modo perfetto. Speriamo di continuare così. Sono contento di incontrare gente forte. Il supporto del pubblico è una cosa pazzesca" ha detto a caldo l'altoatesino. Grande entusiasmo sugli spalti, con circa 12.000 presenze (tutto esaurito nella sessione pomeridiana e in quella serale). "Esordio migliore non poteva esserci. Ora speriamo di vedere un'onda arancione sugli spalti. Tante persone fanno il tifo per Jannik e se possiamo coinvolgere sempre più italiani siamo contenti. Già oggi abbiamo visto un po' di arancione sugli spalti, ed era quello che speravamo, che la gente venisse con qualcosa di quel colore, una maglietta, un cappellino o una parrucca. Nei prossimi giorni speriamo di vederne ancora di più". Sul fronte dello sconfitto, Tsitsipas non cerca scuse: "Sinner ha giocato molto bene dall'inizio alla fine, ha dimostrato forza e aggressività fino dal primo punto. Ha servito davvero bene". Il greco, la cui presenza in campo era in dubbio a causa di un fastidio al gomito destro, ha confermato di voler proseguire il torneo: "Sto assolutamente bene, è uno degli eventi più importanti per me, sono in salute e sono pronto a giocare. Questo è il bello delle Finals, non è finita finché non è finita".

In serata un altro debutto atteso, quello del numero 1 al mondo Novak Djokovic che sfiderà uno dei giovani emergenti, il danese Holger Rune. Spettacolo assicurato, dunque, per la prima giornata di quelle che, per biglietti venduti, sono già Finals da record.

