Cento anni dalla morte di Puccini,l'omaggio dei grandi del fumetto

Il 29 novembre 1924, esattamente 100 anni fa, moriva Giacomo Puccini, compositore italiano tra i più amati al mondo che ci ha lasciato capolavori come “Madama Butterfly”, “La Bohème”, “Tosca”, “Turandot”, “La fanciulla del West” e tante altre. Al suo genio, in questa importante ricorrenza che viene celebrata in tutto il mondo, il 29 novembre, giorno in cui ricorre il centenario della sua morte, WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano dedica una mostra che espone gli omaggi di alcuni dei più importanti autori del fumetto italiano realizzati appositamente su commissione del museo stesso: Milo Manara, Silver (Lupo Alberto), Silvia Ziche (Topolino e Lucrezia), Giuseppe Palumbo (Diabolik), Claudio Villa (Tex), Simone Bianchi (Marvel e DC Comics), Mirka Andolfo (Sweet Paprika, Blasfamous), Lola Airaghi (Dylan Dog, Brendon e Legs Weaver), Fabio Celoni (Topolino), Claudio Sciarrone (Topolino e Marvel), Fabiano Ambu (Bonelli), Adriano Carnevali (I Ronfi) e Sandro Dossi (I Puffi). Grazie alla collaborazione di Panini e Giunti saranno esposte in mostra anche le due bellissime copertine dedicate a Puccini del numero speciale di Topolino, con la cover disegnata da Paolo Mottura, e del volume Paper Puccini disegnata da Michela Frare (Giunti). In più saranno esposte alcune pagine della bellissima biografia di Giacomo Puccini illustrata dalle celebri “formichine” di Fabio Vettori.

