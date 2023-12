La strage di Piazza Fontana 54 anni fa - Dagli ARCHIVI DELL'ANSA

'Tredici persone sono rimaste uccise e 90 ferite in un'esplosione che ha devastato oggi la sede di di una banca di Milano a poche decine di metri di distanza dal celebre duomo. Il bilancio - ancora provvisorio - è stato fornito dalla polizia tre ore dopo il disastro, che potrebbe essere stato provocato da una bomba. Un portavoce della polizia ha reso noto che le caldaie dell'impianto di riscaldamento dell'edificio, alla cui esplosione si era pensato in un primo tempo, sono state trovate integre. Il salone centrale della sede della Banca dell'agricoltura nella centralissima piazza Fontana è letteralmente saltato in aria'. Questa la prima notizia dell'ANSA della strage del 12 dicembre 1969.

Strage Piazza Fontana Prima Notizia

