Perché ci piacciono tanto le serie tv? (di Massimo Sebastiani)

Insieme all'avvento dello smartphone, il consumo di serie tv è il fenomeno che senza alcun dubbio ha caratterizzato i consumi culturali degli ultimi 20, accompagnando e in qualche caso provocando, importanti cambiamenti sociali e di costume. Le scegliamo, ne parliamo con amici e famigliari, facciamo binge watching, organizziamo maratone: le serie sempre più numerose (negli Usa la loro produzione è quasi raddoppiata in dieci anni) offerte dalle piattaforme di streaming hanno quasi soppiantato il consumo televisivo tradizionale.

Da Rin Tin Tin al Trono di Spade, passando all'inizio degli anni '90 per Twin Peaks (ancora di nicchia) e Sopranos (l'autentico Big Bang del fenomeno attuale), le serie tv hanno ridisegnato il nostro immaginario. L'Ansa ha realizzato, per navigare in questo oceano ribollente e trafficatissimo, l'appuntamento settimanale, in video e podcast Siamo serie, in cui il critico Mario Sesti sceglie ogni volta tre contenuti selezionati da un'offerta sempre più abbondante. Con lui, che ha pubblicato da Fazi il libro '250 serie tv da non perdere' abbiamo realizzato questo videopodcast per spiegare perché le serie ci piacciono tanto e per stilare, naturalmente, una personalissima classifica.

