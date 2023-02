SPECIALE CHAMPIONS: ottavi super, il PSG rischia con il Bayern

Un sorteggio scellerato si è divertito a mettere di fronte PSG-Bayern e Liverpool-Real Madrid negli ottavi di Champions, Barcellona-Manchester United negli spareggi di Europa League. Da domani quindi c'è un ritorno infuocato delle coppe europee, dopo il Mondiale in Qatar, con sfide spietate ma altamente spettacolari che, per la Champions, protrarranno gli ottavi per un mese. Fra i motivi più interessanti c'è anche il ritorno dal sapore di derby di Antonio Conte alla guida del Tottenham a San Siro contro il Milan.

E, mentre Inter e Napoli saranno di scena la prossima settimana, sono quattro le italiane in campo, a parte i rossoneri. In Europa League impegno serio per la Roma a Salisburgo, più blando per la Juve contro il Nantes. In Conference la Fiorentina farà visita al Braga, unica squadra a battere in stagione, e per due volte, il Benfica, mentre la Lazio non dovrebbe avere problemi contro i rumeni del Cluj.

I riflettori della Champions sono puntati sul Parco dei Principi per uno scoppiettante PSG-Bayern. I parigini ci arrivano incerottati, nonostante la rosa sontuosa. Mbappé, Messi e Verratti sono in dubbio, c'è nervosismo nel gruppo falcidiato anche da un virus intestinale. Il doppio ko, contro il Marsiglia in coppa e contro il Monaco nella Ligue 1, testimonia un disagio che si tradurrebbe in una disfatta e in un fallimento in caso di ennesimo flop in Champions. Neymar, dopo il naufragio del Brasile in Qatar, cercherà di salvare i parigini di fronte a un Bayern agguerrito che ha una sola carenza: non avere sostituito adeguatamente Lewandowski. L'arrivo di Cancelo, che farà coppia agli esterni con Davies, puntella un gruppo solido e tecnico: De Ligt in difesa, Kimmich e Goretzka, con Musiala e Sané alle spalle di Choupo-Moting. Saranno 180' di qualità eccelsa. Non meno delicato il confronto fra Milan e Tottenham. I rossoneri sono tornati al successo dopo una grave crisi grazie al solito Giroud, ma Pioli è ancora sotto osservazione.

Dopo il tonfo contro il Leicester in trasferta, il Tottenham si affida a Kane e Son. Sapore di derby per Perisic e, soprattutto, per Antonio Conte, che torna a San Siro dopo lo scudetto conquistato alla guida dell'Inter e tante sfide vincenti contro il Milan. Nelle partite di mercoledì Benfica favorito sul Bruges; rischia molto il Chelsea che Potter non riesce a far decollare, nonostante il mercato faraonico e l'inserimento da 121 mln del campione del mondo Enzo Fernandez. Il Bortussia Dortmund non ha più Haaland, ma risultati discontinui (recentemente, però, ha sempre vinto). In Europa League, negli spareggi per l'accesso agli ottavi, sfida sontuosa fra due grandi in forma: il Barca di Xavi ha preso il volo con i propri giovani e la mano esperta di Busquets, mentre Ten Haag sta trovando buoni risultati, anche se non avrà a disposizione Antony, Martial ed Eriksen.

La Roma di Mourinho e Dybala avrà un compito non semplice contro il Salisburgo che ogni tanto, però, sbanda (1-7 l'anno scorso contro il Bayern, 0-4 col Milan), mentre la Juventus è totalmente favorita contro il Nantes (13/o in Ligue 1). Interessanti i confronti Ajax-Union Berlino, Leverkusen-Monaco e Siviglia-Psv. Negli spareggi per l'accesso agli ottavi della Conference, la Fiorentina dovrà compiere l'impresa contro il Braga che è terzo in Portogallo, a due punti dal Porto, ma con ampio margine sullo Sporting Lisbona. La Lazio affronta i romeni del Cluj e vorrà vendicare l'eliminazione in Europa League di tre anni fa.