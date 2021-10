Il G20 di Roma, il film della giornata

21:22 "Non dobbiamo consegnare a chi verrà dopo di noi un pianeta solcato da conflitti, le cui risorse siano state dilapidate, il cui ecosistema sia stato compromesso per l'egoismo di chi è stato incapace di coniugare la legittima aspirazione alla crescita economica e sociale con l'esigenza di tutelare ciò che non ci appartiene. Perché a nostra volta l'abbiamo ricevuto dalle precedenti generazioni. Tocca a noi l'impresa di imprimere una svolta decisiva per superare questi fardelli". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi ai leader del G20 riuniti al Quirinale per una cena.



21:02 "Il momento è questo. Gli occhi di miliardi di persone, di interi popoli, sono puntati su di noi e sui risultati che sapremo conseguire. Sono fiducioso che i nostri Paesi risponderanno all'appello che viene dall'opinione pubblica mondiale. Ne saremo all'altezza se riusciremo a ritrovare il filo della collaborazione e il senso della responsabilità che l'odierna e crescente interdipendenza tra popoli e nazioni del pianeta ci impone". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando ai leader del G20 riuniti al Quirinale.

19:52 Il premier Mario Draghi è appena arrivato al Quirinale, insieme alla moglie Serena, per la cena offerta dal presidente Sergio Mattarella ai leader del G20. I corazzieri, schierati lungo tutta la scalinata che conduce verso i saloni della cena, salutano gli esponenti politici. Arrivati al Quirinale anche i ministri Luigi Di Maio e Daniele Franco ed il commissario Ue Paolo Gentiloni.

19:02 - Il leader che partecipano al vertice del G20 stanno arrivando alle Terme di Diocleziano, nel centro di Roma, per un visita programmata. Tra loro, il premier britannico Boris Johnson e Carrie mano nella mano, il premier indiano Narendra Modi e la regina d'Olanda Maxima. Il complesso, tra le più grandi terme dell'antica Roma, sta accogliendo i leader con il suggestivo colore ocra della sua monumentale pietra, frutto dell'illuminazione serale.

18.38 - Draghi arriva alle Terme di Diocleziano, dove ci sono anche il neosindaco di Roma Roberto Gualtieri con la fascia tricolore e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. In attesa dell'arrivo degli altri leader del G20, per una visita programmata, prima della cena al Quirinale.

18.34 - Il presidente Usa Joe Biden è arrivato da pochi minuti alla chiesa di San Patrizio, in via Boncompagni, a poche centinaia di metri dall'ambasciata degli Stati Uniti

17: 19 - I leader di Usa, Francia, Germania e Gran Bretagna riuniti a margine del G20 esprimono la loro "crescente e viva preoccupazione" sul nucleare iraniano

17.14 - "Le bozze finora trapelate sono versioni preliminari: gli sherpa sono al lavoro e continueranno per tutta la notte la loro sessione". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi



17.05 - Impegni vaghi sul clima nella bozza del G20. Il summit confermerà l'intenzione di limitare il global warming a 1,5 gradi ma eviterà di indicare impegni stringenti. E' quanto trapela da una bozza del comunicato finale riportata da Reuters sul sito e confermata da fonti Ue.

17.03 - Il premier Mario Draghi chiede al presidente del Congo aggiornamenti sulle indagini riguardanti l'omicidio dell'ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci. Nel colloquio sono stati affrontati i temi dell'accesso ai vaccini e della ripresa economica in Africa.

16.31 - Bilaterale a margine del G20 tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. L'incontro avviene dopo l'ormai celebre caso della 'sedia mancante', quando nell'aprile scorso, nella riunione con Erdogan e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ad Ankara, la presidente dell'esecutivo europeo rimase per diversi minuti senza un posto dove sedersi. A suggellare il bilaterale una stretta di mano tra i due

15.51 - Bilaterale del premier Mario Draghi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a margine del G20. Il colloquio "si è concentrato sulle sfide globali al centro della presidenza italiana del G20, nonché sul partenariato bilaterale e le opportunità di un suo ulteriore rafforzamento", rende noto Palazzo Chigi. "Al centro del costruttivo scambio di vedute anche le relazioni Ue-Turchia, la crisi afghana e la stabilità nel Mediterraneo, con particolare attenzione per gli sviluppi del processo politico intra-libico".

15.34 - "L'Italia ha messo l'empowerment femminile al centro del G20. Non ci può essere ripresa rapida, equa e sostenibile se ci dimentichiamo la metà del mondo". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel suo intervento al panel sul supporto alle donne

14.45 - "Per conseguire pienamente l'obiettivo di una vera ed equa ripresa, tutti i leader hanno sostenuto che è necessario abbattere le diseguaglianze fra Paesi ad alto e basso reddito nella disponibilità e nella distribuzione dei vaccini". Lo spiegano fonti diplomatiche, dopo la prima sessione di lavoro del G20.

14.27 - "Lo storico scatto dei nostri volontari e operatori sanitari con i leader del #G20 a Roma è un riconoscimento globale dello straordinario sforzo compiuto dalla #CroceRossa nel corso dell'emergenza #COVID19. Mai come oggi possiamo dirci orgogliosi di essere #UnItaliaCheAiuta": lo afferma Francesco Rocca, il presidente della Croce rossa italiana, che ha twittato la dichiarazione.

12.56 - Dopo la foto di famiglia con gli altri leader del G20 il presidente Usa Joe Biden ha preso qualche minuto per farsi dei selfie con gli operatori sanitari che hanno partecipato allo scatto di gruppo. Lo riporta la Cnn. Biden ha anche scambiato diverse battute con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello sudafricano Cyril Ramaphosa.

12.08 - "Il multilateralismo è la migliore risposta ai problemi che vediamo oggi. In molti sensi è l'unica risposta possibile, dalla pandemia, al clima, alle tassazioni. Non è una opzione. Dobbiamo superare le nostre differenze e ritrovare lo spirito di questo consesso". Lo dice il premier Mario Draghi aprendo il G20 di Roma, con un discorso in occasione del primo panel, 'Global Economy and Global Health'.

11.51 - Family foto allargata al G20 di Roma. I leader, dopo lo scatto tradizionale che li ritrae tutti insieme hanno fatto una seconda fotografia, posando con medici, infermieri e operatori sanitari della Croce Rossa. Al loro arrivo gli operatori della Croce Rossa, alcuni in camice altri con le divise da soccorritori, sono stati accolti da un applauso dei leader, ripetuto dopo lo scatto.

"Boris, Boris". Mario Draghi chiama Boris Johnson. Tutti i leader sono pronti per la foto di famiglia del G20, ma mancano il primo ministro britannico e il canadese Justin Trudeau, che si sono fermati a parlare. A quel punto Draghi, padrone di casa, chiama "Boris" e tra i sorrisi degli altri leader i due ritardatari si uniscono ai colleghi per la fotografia. Il clima è rilassato, prima dello scatto. Le telecamere immortalano tra l'altro uno scambio di battute tra il presidente americano Joe Biden e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

11.15 - La cancelliera tedesca Angela Merkel, in giacca gialla, è arrivata alla nuvola di Fuksas per partecipare al suo ultimo G20 prima della scadenza del suo mandato. La cancelliera ha fatto sapere nei giorni scorsi che parteciperà ai bilaterali insieme al ministro delle finanze e cancelliere in pectore Olaf Scholz.

11.14 - Il premier Mario Draghi ha accolto il presidente francese Emmanuel Macron alla Nuvola per partecipare al vertice G20. I due si sono salutati con abbracci e sorrisi, e scambiando alcune battute.

11.13 - Il premier indiano Narendra Modi ha invitato papa Francesco a recarsi in visita in India. Lo scrive lo stesso Modi su Twitter: "Ho avuto un incontro molto caloroso con papa Francesco. Ho avuto la possibilità di discutere su diversi temi insieme a lui e l'ho invitato a venire in India".

10.45 - Il ministro degli esteri cinese Wang Yy è arrivato alla Nuvola per il vertice del G20 dove è stato accolto dal presidente del consiglio Mario Draghi.

10.43 - Il premier Mario Draghi riceve il collega indiano Narendra Modi alla Nuvola dell'Eur all'inizio del G20. I due leader hanno avuto ieri un bilaterale a Palazzo Chigi, incentrato soprattutto sul tema della lotta ai cambiamenti climatici sul quale Modi è uno degli ossi più duri, dopo il presidente cinese Xi Jinping (che parteciperà al vertice solo da remoto).

10.41 - Il primo ministro britannico Boris Johnson è appena giunto alla Nuvola per la prima giornata di lavori del vertice G20 a Roma. E' stato accolto dal presidente del consiglio Mario Draghi. Johnson ha appuntato sul petto un 'poppy', un papavero rosso, che è tradizionalmente nel Regno Unito un simbolo adottato per il mese di novembre in cui si commemorano i caduti in guerra. Una tradizione osservata anche in Canada, paese del Commonwealth, infatti anche il premier canadese Justin Trudeau, appena giunto anche lui alla Nuvola, indossa il fiore sul petto. Trudeau è stato preceduto di pochi minuti agli arrivi per il vertice dal premier spagnolo Pedro Sanchez.

10.12 - Papa Francesco ha incontrato in Vaticano il primo ministro indiano Narendra Modi. L'incontro è durato quasi un'ora. Il Papa ha donato al premier indiano una formella di bronzo con la scritta "il deserto diventerà un giardino" e alcuni documenti del pontificato tra i quali il Messaggio per la Pace di quest'anno e il Documento sulla Fratellanza umana. Modi ha donato al Papa un candelabro d'argento e un volume sull'impegno del Paese a favore dell'ambiente.

10.01 - Il primo ministro britannico Boris Johnson comincia la prima giornata del G20 di Roma nutrendo una delle sue passioni più grandi, la storia dell'antica Roma, con una tappa al Colosseo. Una opportunità straordinaria per il leader britannico, quasi il sigillo perfetto a conclusione di questo anno di stretta collaborazione fra Italia e Regno Unito, con la condivisa responsabilità delle rispettive presidenze di G20 e G7, quindi il lavoro gomito a gomito per l'organizzazione della Cop26 di Glasgow.

9.41 - E' terminata la protesta davanti al Mite degli attivisti del Climate Camp che stamattina hanno bloccato il traffico su via Cristoforo Colombo. "Se non cambierà bloccheremo le città" lo slogan intonato dai manifestanti. Alcuni si sono spostati in una rotonda alle spalle dell'edificio, controllati dalle forze dell'ordine.

9.02 - "La catastrofe arriva, è tempo di agire" e "Da Roma a Glasgow le vostre iniziative sono il problema": questi alcuni degli slogan scanditi dagli attivisti di Climate Camp, nel frattempo partiti in corteo sulla Colombo e diretti al Mite, sempre scortati dalle forze dell'ordine.

8.13 - Le forze dell'ordine hanno sgomberato i manifestanti del 'Climate camp' che erano seduti sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo a Roma bloccando il traffico in direzione centro. Gli attivisti si sono lasciati sollevare di peso facendo resistenza passiva. "Se non cambierà bloccheremo la città", urlano gli attivisti del clima. Sul posto blindati e agenti in tenuta anti sommossa.

8.00 - Protesta sulla via Cristoforo Colombo a Roma vicino alla zona di massima sicurezza all'Eur per il G20. In 50 del Climate camp hanno bloccato il traffico, sedendosi al centro della carreggiata.

6.07 - Joe Biden intende sollevare oggi al G20 di Roma lo squilibrio a breve termine della fornitura e della domanda nel mercato globale dell'energia e sottolineare l'importanza di trovare maggiore equilibrio e stabilità', sia nel mercato del petrolio che in quello del gas. Lo ha detto un alto dirigente dell'amministrazione Usa in una press call, precisando che non sarà chiamata in causa l'Opec