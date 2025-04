Question time alla Camera con Tajani, Foti e Valditara

Oggi alle 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. A rispondere alle interrogazioni saranno il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro degli Affari europei Tommaso Foti e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Lo si legge in una nota di Montecitorio: Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sul Piano d'azione per l'export italiano nei mercati extraeuropei (De Monte - FI-PPE); sulle iniziative politiche e diplomatiche in relazione alla ripresa del conflitto nella Striscia di Gaza, anche con riferimento all'ipotesi di sospensione dell'accordo di associazione tra l'Ue e Israele (Fratoianni - AVS); sulle iniziative volte ad assicurare, anche attraverso la nomina di un rappresentante speciale, la piena partecipazione dell'Italia allo sviluppo del corridoio infrastrutturale Imec per l'interscambio commerciale tra Usa, Europa e India (Formentini - Lega).

Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, risponde a interrogazioni sui tempi di attuazione del Pnrr, con particolare riferimento all'eventuale richiesta di proroga del cronoprogramma (Boschi - IV-C-RE); sul completamento entro il 2026 delle opere previste dal Pnrr e sulle iniziative volte a garantire piena trasparenza sullo stato di attuazione (De Luca - PD-IDP); sull'eventuale richiesta di proroga dell'attuazione del Pnrr e i connessi effetti su investimenti e riforme del medesimo Piano (Scerra - M5S); sulle iniziative per proseguire l'attuazione del Pnrr, anche alla luce della richiesta di pagamento della settima rata (Bignami - FDI).

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a tutelare le docenti vincitrici del concorso cosiddetto "Pnrr 1", impossibilitate a frequentare i corsi di abilitazione all'insegnamento perché in congedo di maternità (Manes - Misto-Min.Ling.); sulle problematiche relative alle nuove indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo d'istruzione, operative dall'anno scolastico 2026/2027, con particolare riferimento all'adozione dei libri di testo (Grippo - AZ-PER-RE); sulle iniziative volte a promuovere un proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, anche alla luce dell'esperienza del liceo tecnologico sperimentale nella Val Polcevera in provincia di Genova (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP).



