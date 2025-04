La Giunta vota a maggioranza insindacabilità di Delmastro

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha votato a maggioranza per la insindacabilità nel caso della querela contro il deputato di FdI e sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove sporta dal procuratore regionale della Corte dei Conti del Piemonte.

Il caso passa all'esame dell'Aula della Camera. Ne dà notizia il presidente della giunta, Devis Dori. Si tratta del procedimento in cui Andrea Delmastro Delle Vedove è indagato per diffamazione ai danni del magistrato contabile Quirino Lorelli: il tribunale di Biella aveva inviato gli atti alla Giunta per le autorizzazioni a fine 2023.

L'episodio contestato risale al 2021, quando Del Mastro delle Vedove - all'epoca parlamentare - diffuse un video in cui definì Lorelli "Capitan Fracassa della sinistra giudiziaria italiana" dopo l'apertura di un fascicolo per un presunto danno erariale che riguardava una esponente piemontese di Fratelli d'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA