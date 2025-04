Paolo Guzzanti, 'sono rimasto con 14 euro, aiutatemi'

"La misura dell'aiuto che vi chiedo è libera, piccola e a piacere. Mi si sono ingorgate le spese mediche per quattro interventi in un anno non coperte da assicurazione e una valanga di tasse che, per quanto previste, mi hanno lasciato letteralmente a terra con soli 14 euro in contanti". Lo ha scritto Paolo Guzzanti, 85 anni, giornalista, politico, saggista in un messaggio inviato ad un gruppo ristretto di amici e rilanciato oggi da La Notizia che lo ha quindi intervistato.

"Da dicembre a febbraio ho subíto ben quattro interventi.

Oggi va meglio, ma ho sofferto anche di 'piccola depressione', quella condizione che ti porta a lasciarti andare e a non avere nemmeno la voglia di alzarti dal letto per lavarti i denti" afferma il giornalista che poi spiega: "Il mio secondo divorzio è stato devastante e ha contribuito fortemente alla situazione di difficoltà economica in cui oggi vivo. Cinque anni di aule giudiziarie, perché la mia ex pretendeva che il mantenimento a lei corrisposto fosse sempre quello di quando avevo la carica di parlamentare. Divorziare è un lusso, invece dovrebbe essere un diritto garantito come l'aborto, o come tutto ciò che regola la vita civile".



