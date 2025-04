Crosetto: 'Nostro interesse non è il riarmo ma costruire la Difesa'

"In questi giorni si sente spesso parlare di riarmo. L'interesse dell'Italia non è quello di perseguire il riarmo, ma il nostro interesse è quello di costruire la Difesa". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni sulle missioni internazionali davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. "Il nostro interesse - ha spiegato il ministro - è dare a questo Paese uno strumento di difesa efficiente e in grado di assolvere i compiti che le leggi e la Costituzione danno alla difesa di un Paese - aggiunge -. Oggi la mancanza di investimenti, che dopo la caduta del muro di Berlino sono scesi drasticamente perché nessuno pensava fossero necessari, richiede un'accelerazione degli investimenti sia dal punto di vista del personale così come la formazione e gli investimenti in difesa".

Le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono il seguito delle comunicazioni del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025, nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025.

