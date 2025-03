Mattarella: 'In Medio Oriente violenze inaccettabili'

È doloroso constatare che anche quest'anno il raccoglimento proprio del mese di Ramadan sia stato turbato da violenze inaccettabili e da perduranti tensioni, soprattutto in Medio Oriente. Ai sentimenti di solidarietà nei confronti dei civili innocenti che subiscono i drammatici effetti delle crisi in atto, aggiungo l'auspicio che venga raccolto il messaggio di pace e fratellanza espresso dalle religioni". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della fine del Ramadan (Eid Al Fitr).



"Sono lieto di porgere i migliori auguri ai concittadini e alle donne e agli uomini di fede islamica che trascorrono in Italia la festa dell'Eid al Fitr. Tra gli elementi fondamentali della convivenza civica in Italia risaltano il pluralismo religioso, il rifiuto di ogni forma di discriminazione basata sulla adesione a un credo, la libertà di culto. Nel rispetto di tali principi costituzionali, la Repubblica mantiene fermo l'impegno contro l'estremismo e l'intolleranza", scrive Mattarella.

