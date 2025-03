In Basilicata rientra la crisi nella maggioranza di centrodestra

E' rientrata la crisi nella maggioranza di centrodestra che guida la Regione Basilicata (nella primavera del 2024 è stato confermato governatore Vito Bardi di Forza Italia) che era stata aperta il 24 marzo scorso dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Michele Napoli. Ieri si è riunito il tavolo della coalizione: stamani lo stesso Napoli ha diffuso un comunicato unitario di tutte le forze della maggioranza.

"Le discussioni - quando sono animate da spirito costruttivo - rappresentano un momento fisiologico e utile della dialettica politica. In questo senso - è scritto nella nota - il tavolo del centrodestra convocato dal presidente Bardi su richiesta di Fratelli d'Italia, che ha avuto il merito di aprire un dibattito franco all'interno della coalizione alla guida della Regione, ha avuto il solo obiettivo di favorire un chiarimento maturo, trasparente e necessario, utile a rafforzare l'azione di governo e a rinsaldare il patto politico che lega tutte le forze della coalizione, nella convinzione che chiarezza e confronto siano precondizioni della stabilità, non minacce ad essa".

Nella nota del centrodestro lucano è inoltre messo in evidenza che "tutte le forze politiche hanno fatto la loro parte con serietà e responsabilità. Ora siamo pronti a ripartire con maggiore forza, maggiore unità e maggiore consapevolezza, per dare risposte concrete al popolo lucano e portare avanti l'impegno assunto con i cittadini. Ora si apre una nuova fase di lavoro e coesione, nella quale tutti i nodi posti sul tavolo del confronto saranno affrontati con la schiena dritta e lo sguardo rivolto al futuro".



