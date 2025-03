Deputati Lega, 'su dl cittadinanza doverosi correttivi in Aula'

"Singolare che nel governo qualcuno abbia deciso di dare una stretta ai discendenti di chi è emigrato all'estero, in larga parte di origine veneta, lombarda, piemontese o friulana e quindi di cultura cattolica, ma poi pensi di regalare la cittadinanza a giovani immigrati che spesso sono islamici. Incredibile ci si preoccupi più dei nostri bisnonni: in Aula saranno doverosi dei correttivi". Lo dichiara il deputato veneto della Lega Dimitri Coin. Posizione analoga a quella espressa da un altro deputato della Lega Graziano Pizzimenti che avverte anche lui come in Parlamento "questa proposta" verrà affrontata e modificata.

"Stupisce che i deputati della Lega dicano cose diverse rispetto a quello che hanno votato i loro stessi ministri in Cdm. Nell'iter di conversione in Parlamento tutto si può migliorare, ma questa mi pare una norma sacrosanta ed urgente anche per mettere fine a truffe e palesi violazioni della normativa sulla cittadinanza, che va meritata e non regalata", dichiara all'ANSA il portavoce di FI Raffaele Nevi rispondendo alle dichiarazioni dei deputati leghisti sulla cittadinanza. Lo ius Italiae? "Resta un nostro obiettivo - risponde Nevi - speriamo che si ragioni tutti insieme su una proposta molto importante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA