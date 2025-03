Meloni vede Duda, focus su Ucraina e pilastro europeo Nato

La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda "nel quadro della sua visita di commiato in Italia in vista del termine del mandato". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "al centro del colloquio" ci sono stati "i principali temi dell'agenda internazionale, a partire dalla prospettive di cessate il fuoco in Ucraina, dal rafforzamento del pilastro europeo della Nato e dai rapporti transatlantici".

"Particolare attenzione - si legge nel comunicato - è stata inoltre riservata ai rapporti bilaterali e all'ulteriore rafforzamento delle relazioni economiche e culturali tra Italia e Polonia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA