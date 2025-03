Valditara ai docenti di Secondigliano: 'Siete la ricchezza del Paese'

"Sono contento di essere con voi e mi sento debitore a nome di tanti bambini e ragazzi che voi educate giorno dopo giorno. Mi sento debitore nei vostri confronti perché voi siete veramente la ricchezza di questo paese, di questo quartiere, di questa città, di questa regione".

Così il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara nel corso della sua visita all'Istituto comprensivo Statale "Giovanni Pascoli 2 Caro Berlingieri" di Secondigliano. "Voi - ha aggiunto il ministro - svolgete la professione più bella del mondo che è quella di dare un futuro ai nostri giovani. Ed è anche onorando il vostro lavoro e pensando al futuro di questi splendidi ragazzi che abbiamo pensato di fare partire un grande progetto per Napoli, soprattutto per quelle aree che hanno maggiori problemi e difficoltà".



"Noi dobbiamo intervenire in due modi: da una parte chiamando i giovani alla responsabilità individuale, chi sbaglia deve pagare, la condotta è importante, ma dobbiamo anche saper motivare i giovani perché ho visitato delle scuole, ho incontrato ragazzi che avevano avuto condanne penali per rapina, per furto, per spaccio di droga. Avevano un passato scolastico particolarmente turbolento con bocciatura alle spalle. E quei ragazzi hanno trovato la via giusta e hanno trovato il percorso per valorizzare i propri talenti, sono cambiati radicalmente". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo alle domande dei cronisti sui recenti episodi di criminalità minorile al termine della visita all'Iti Galileo Ferraris di Scampia. "Ho visto il loro sorriso - ha aggiunto il ministro - il sorriso nei loro occhi, sui loro volti. Ho visto emergere, la ricchezza e la bellezza di tutti i giovani. Bisogna saperla scoprire. Questa è la scuola costituzionale, la scuola che valorizza i talenti, la scuola che valorizza le straordinarie intelligenze che ogni giovane ha dentro di sé".

A Scampia un gruppo di studenti del coordinamento Kaos fuori la scuola ha esposto cartelli e striscioni con la scritta 'Contro il tuo modello di scuola' nonché gridato slogan contro il ministro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA