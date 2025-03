Parolin, forse non come prima ma Papa tornerà a governare

"Mi pare che il Papa sia ben collegato con tutta la Chiesa e con tutti i fedeli: lo hanno dimostrato tutte le manifestazioni di affetto e soprattutto di preghiera con cui è stato accompagnato in tutti i giorni della sua malattia e che continuano". Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, a margine dei lavori della 'Cattedra dell'accoglienza' alla Fraterna Domus di Sacrofano, ha risposto ai giornalisti sulle condizioni di salute di papa Francesco.

"Ricevo continuamente - ha aggiunto - messaggi di persone che dicono appunto 'stiamo pregando per il Papa, stiamo pregando per la sua piena ripresa, per il suo pieno ristabilimento perché possa tornare a svolgere la sua attività, a governare la Chiesa'". "Forse non come prima, bisognerà trovare maniere diverse - ha detto ancora Parolin - ma che comunque sia in grado di farlo".



