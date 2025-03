Meloni, premierato fondamentale per Italia più stabile e forte

"La riforma del premierato che intanto procede in Parlamento io la considero fondamentale per l'Italia perché fa due cose essenziali: restituisce ai cittadini il pieno potere di scegliere da chi vogliono essere governati e garantisce che chi viene scelto abbia il tempo per realizzare il mandato che ha ricevuto". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Così - sottolinea - sarà finalmente possibile dare continuità alle strategie di lungo periodo e costruire un'Italia più forte, più autorevole, più competitiva". "Non è - ribadisce - una riforma che stiamo facendo per questo governo ma per i governi che verranno".

"Un'Italia più solida - aggiunge la premier - ha bisogno di istituzioni stabili e di governi che possano lavorare con il tempo e la forza necessari a dare risposte concrete alla nazione. Noi intanto andremo avanti con serietà e determinazione perché è quello che gli italiani ci chiedono e soprattutto che gli italiani meritano".



