Mattarella: 'Processi decisionali Ue non più rinviabili'

"Appare essenziale una riflessione sul nuovo contesto strategico internazionale che naturalmente richiederà conseguenti processi decisionali. Vale per le decisioni nel contesto dell'Alleanza atlantica e vale per le decisioni nell'Unione europea che non sono più rinviabili. Guardiamo al futuro con la consapevolezza che l'aeronautica continuerà ad essere una colonna fondamentale per la difesa nazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione dell'Aereonautica militare.

Voglio oggi "ribadire la riconoscenza della Repubblica alla nostra Aeronautica. Oggi è il 102° anniversario e siamo bel oltre il secolo, voi rappresentate un pilastro fondamentale della sicurezza del Paese" ha detto il presidente della Repubblica ricevendo al Quirinale una delegazione dell'Aereonautica militare. "La nostra aeronautica - ha aggiunto il capo dello Stato - svolge un ruolo prezioso. La formazione continua del personale, le tecnologie sempre più avanzate e l'efficace coordinamento con gli alleati sono essenziali al fine di consentire di affrontare con successo le sfide del presente e del futuro inspirandosi ai principi fondamentali della nostra Costituzione. La missione affidate alle Forze Armate è quello di difendere gli ordinamenti democratici del Paese e il rispetto del diritto internazionale operando sempre un approccio di deterrenza, prevenzione e difesa collettiva".

"Viviamo un'epoca di profonde trasformazioni geopolitiche, tecnologiche, strategiche che confermano la necessità di professionalità e prontezza. Le tensioni globali, la competizione - piuttosto caotica, in verità - tra potenze per il dominio nel mondo, in attesa di risolvere il conflitto convenzionale in Europa, le nuove minacce ibride dalla guerra cibernetica all'uso strategico dello spazio stanno alterando il contesto di regole faticosamente costruito dalla comunità internazionale dopo la seconda guerra mondiale" ha poi sottolineato il capo dello Stato. "Il mondo dello spazio aereo e la sua difesa - ha aggiunto Mattarella - è in rapida evoluzione. Le modifiche militari, la grande trasformazione in corso, lo sviluppo di velivoli di sesta generazione, l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle operazioni militari, le crescenti minacce che derivano da un uso spregiudicato del dominio spaziale, sono tutti elementi che rappresentano sfide che non possono essere eluse".



