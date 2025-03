Mara Carfagna nominata segretaria di Noi Moderati

"Ringrazio Maurizio Lupi e ringrazio il coordinatore del partito, Saverio Romano, per la fiducia accordatami conferendomi l'incarico di Segretario di Noi Moderati. Un ruolo che mi onora e che svolgerò con il massimo impegno e con la massima determinazione".

Lo ha detto Mara Carfagna in una conferenza stampa in cui è stata annunciata la composizione del nuovo Ufficio di Presidenza di Noi Moderati, con la sua nomina a Segretario del partito. "Stiamo facendo un grande lavoro, anche sui territori, come dimostra il successo della campagna di tesseramento. Oggi possiamo dire di essere un partito vero e proprio, non un'alleanza di movimenti politici legati da una visione comune. Diventiamo oggi un movimento politico unitario, coeso, solido e con grandi ambizioni. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare un valore aggiunto del centrodestra italiano e lo perseguiremo con tutta la determinazione di cui siamo capaci. Ci siamo messi in cammino verso nuovi obiettivi, con l'approccio moderato e con la capacità di dialogo che da sempre sono elementi fondanti del nostro dna, ma anche con quella determinazione, con quella tenacia e con quel coraggio - ha concluso - che richiedono questi complessi tempi nuovi".

Noi moderati lancia così il proprio organigramma con un nuovo ufficio di presidenza che sarà guidato da Maurizio Lupi, che resta presidente, e Saverio Romano confermato coordinatore politico. La novità riguarda Mara Carfagna diventata segretaria del partito, assieme alla nascita della delegazione di Noi moderati al Senato, che sarà guidata da Mariastella Gelmini (nella delegazione anche Giusy Versace e Mario Borghese del Maie). L'organigramma, che è stato illustrato in una conferenza stampa a Roma, comprende Alessandro Colucci, responsabile nazionale dell'organizzazione; Marco di Stefano, responsabile dei Dipartimenti; Pino Bicchielli, responsabile nazionale enti locali; Renzo Tondo nel ruolo di tesoriere; Pino Galati come vicepresidente vicario e Ignazio Messina nel ruolo di portavoce.



