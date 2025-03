Il 9 aprile si terrà in Aula a Montecitorio la cerimonia per la visita di re Carlo con la regina Camilla in una cerimonia innanzi alle Camere riunite, la prima alla presenza dei reali inglesi. In apertura si terranno gli interventi del presidente della Camera Lorenzo Fontana e di quello del Senato Ignazio La Russa e poi quello di re Carlo. È quanto è stato comunicato alla conferenza dei capigruppo della Camera.

