Fonti della Conferenza delle Regioni, 'stupore' per le parole di Schillaci

"Stupore" per le affermazioni del ministro della Salute Orazio Schillaci.

È quanto si sottolinea in ambienti della conferenza delle Regioni dopo che il ministro ha detto di attendere "un documento" dalla Conferenza sui medici di base. Secondo quanto si apprende, le Regioni - ricordano le fonti - già da tempo avevano avviato un confronto e segnalano di aver più volte interloquito con il governo. E dagli stessi ambienti si rimarca inoltre il fatto che la promessa di intervento da parte del ministero sui medici di base risalerebbe a quasi due anni fa.

Il secondo intervento critico in due giorni del ministro nei confronti delle Regioni, dopo la presa di posizione di ieri sulle liste d'attesa, dicono ancora le fonti, ha suscitato 'irritazione' all'interno della Conferenza delle Regioni. Che sono tornate a utilizzare il termine "inerzia" rivolto proprio al ministero. Ed è in considerazione di questa, che dagli ambienti legati alle Regioni si sottolinea come la "Conferenza sta lavorando autonomamente" e lo starebbe facendo "al di fuori delle proprie competenze, proprio in quanto si tratterebbe di una responsabilità governativa".



