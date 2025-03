Meloni e i ministri a Palazzo Chigi per il vertice sull'Ucraina

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri competenti sono a Palazzo Chigi per la riunione convocata per per definire la linea del governo in vista del summit "sulla pace e la sicurezza dell'Ucraina" della 'coalizione di volenterosi' a cui la premier parteciperà domani a Parigi. Sono arrivati il vicepremier Matteo Salvini e il ministro della Difesa Guido Crosetto. L'altro vicepremier Antonio Tajani, ministro degli Esteri, partecipa al vertice in videocollegamento dal Friuli Venezia Giulia. Alla riunione è prevista anche la partecipazione di diplomatici e militari.

