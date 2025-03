Qn, Resto del Carlino, Nazione e Giorno, da domani nuova grafica

'QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno si presenteranno domani ai lettori con una grafica rinnovata e una struttura dei contenuti ottimizzata, per offrire un'esperienza di lettura ancora più chiara, dinamica e coinvolgente'. è quanto si legge in una nota del Gruppo Monrif.

'Il restyling - prosegue la nota - punta a un alleggerimento grafico e a una scansione più funzionale delle sezioni, rendendo il quotidiano ancora più fruibile. Oltre al rinnovamento estetico, il giornale introdurrà anche importanti novità nei contenuti, per rispondere sempre meglio alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione'. Si tratta di 'notizie più immediate, più pagine con le notizie in breve dal mondo, dall'Italia, dalle Regioni e dalle città; più spazio alle inchieste, approfondimenti esclusivi e reportage ancora più centrali nel racconto dell'attualità; informazione locale potenziata, aggiornamenti puntuali su ogni singola città della regione; economia più approfondita, la pagina con gli indici di Borsa sarà arricchita da un commento quotidiano sull'andamento dei mercati, il borsino delle merci e aggiornamenti su oro e valute'.

Inoltre, 'più intrattenimento, la sezione spettacoli e la guida TV si arricchiscono con consigli di visione su tutti gli schermi (TV, piattaforme di streaming, YouTube e social), oltre a nuove classifiche e top list nel mondo della cultura e dello spettacolo; più giochi, una pagina dedicata all'enigmistica e agli esercizi di logica e memoria per stimolare la mente divertendosi'.

'Questo restyling - afferma Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno - rappresenta un passo importante nella continua evoluzione dei nostri quotidiani. Vogliamo offrire ai lettori un'esperienza di lettura ancora più chiara e coinvolgente, mantenendo il nostro impegno per un giornalismo di qualità, approfondito e sempre al passo con i tempi'.

'Investire nell'innovazione, pur restando fedeli alla tradizione del nostro giornalismo - sottolinea Andrea Riffeser Monti, editore e presidente di Monrif - è la chiave per affrontare le sfide del futuro. Con questa nuova veste grafica e l'ottimizzazione dei contenuti, vogliamo continuare a essere un punto di riferimento nell'informazione quotidiana, garantendo ai lettori un prodotto sempre più moderno e accessibile'.



