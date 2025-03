P.Chigi, si fa spazio ruolo Onu su attuazione del cessate fuoco

Nella riunione a Palazzo Chigi è stato "affrontato il tema dell'attuazione e del monitoraggio del cessate il fuoco, su cui si sta facendo spazio un possibile ruolo delle Nazioni Unite, che il governo italiano sostiene da tempo". Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi dopo la riunione convocata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della sua partecipazione al vertice sulla pace e la sicurezza dell'Ucraina in programma domani a Parigi. All'incontro - viene spiegato - hanno preso parte il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani (in videocollegamento), il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

L'incontro, prosegue la nota, ha "permesso di ribadire che non è prevista alcuna partecipazione nazionale ad una eventuale forza militare sul terreno". Inoltre, è stato riaffermato l'impegno alla costruzione, insieme ai partner europei e occidentali e con gli Stati Uniti, di garanzie di sicurezza solide ed efficaci per l'Ucraina che trovino fondamento nel contesto euroatlantico. Ciò anche sulla base di un modello che in parte possa ricalcare quanto previsto dall'articolo 5 del Trattato di Washington, ipotesi che sta riscontrando sempre più interesse tra i partner internazionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA