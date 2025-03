Meloni: 'L'agricoltura si tutela dai dazi con la diplomazia'

Centomila presenze, più di 12mila studenti. Oltre alle associazioni di categoria e ai dibattiti, tra innovazione ed eccellenze locali. Ma anche venti di guerra commerciale per la minaccia dazi, con la fatidica data che si avvicina del 2 aprile, come annunciato da Trump, in attesa di conoscere il destino di un made in Italy che nel 2024 è arrivato a sfiorare i 70 miliardi in termini di valore agroalimentare esportato, con il vino in testa.

Su tutto il valore del settore primario in base a quei valori sanciti nei Trattati di Roma di cui ricorre l'Anniversario. Si chiude così la tre giorni 'Agricoltura È', organizzata a Roma, a piazza della Repubblica, dal ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, e voluta dal ministro Francesco Lollobrigida.



Stasera tra gli stand la premier Giorgia Meloni, che ha salutato gli studenti di vari Istituti, compreso quello di Caivano e che ha, soprattutto, indicato la via maestra per tutelare l'agricoltura dai dazi: "con la diplomazia", scandisce la premier ai presenti sottolineando anche l'importanza di "fare conoscere" il made in Italy con iniziative come, appunto, 'Agricoltura è'. "Abbiamo mostrato al mondo quanto vale l'agricoltura italiana e quanto vale per il nostro governo", riassume Lollobrigida che, sollecitato dai giornalisti, sgombra il campo da ogni suggestione di divisioni nell'Esecutivo, dopo la telefonata del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, con il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance. In questi giorni, fa notare Lollobrigida, c'è stata la presenza "di tutti i ministri del governo Meloni, a partire dai due vicepremier, passando per gli altri ministri che hanno voluto visitare anche più volte questo evento, perché è un evento nel quale si riconoscono in un'azione corale". "Non c'è mai stata nessuna guerra all'interno del governo", dice. Oggi la visita di Salvini è stata accompagnata da un assaggio di arrosticini abruzzesi dei due ministri.



Grazie alle politiche del governo Meloni, è stato più volte sottolineato in questi giorni, l'agricoltura e l'agroalimentare si confermano centrali e di traino per l'Italia. Quello dei dazi, dice Lollobrigida andando al cuore della rassegna agraria "è stato uno degli argomenti" ma, sottolinea il ministro "l'argomento centrale" è stato l'incontro con il vicepresidente Ue Raffaele Fitto e con il commissario Ue all'Agricoltura Hansen. "Sentirsi dire pubblicamente davanti a 500 operatori del settore che l'Italia è stata decisiva nel cambio di rotta dell'Europa sull'agricoltura e sulla pianificazione europea, è un risultato straordinario". Ripercorrendo le tappe di questa tre giorni, Lollobrigida mette in risalto il significato della presenza, lunedì scorso, all'inaugurazione, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "È venuto qui ad esprimere chiaramente il suo amore per l'agricoltura, per quello che rappresenta in termini identitari" e lo ha detto "più volte quanto il nostro popolo è in debito verso questo settore per quello che sa rappresentare e che ha rappresentato nella storia, ma con uno sguardo che noi abbiamo rivolto verso il futuro". Non è mancata la contestazione, messa in atto dal Comitato Nazionale di coodinamento e di azione per l'evoluzione agricola (Conca), durante l'incontro pubblico tra Fitto e Lollobrigida.



Attenzione costante agli agricoltori da parte del governo. "Continuiamo a lavorare per garantire a livello Ue adeguate risorse per sostenere i nostri agricoltori e le imprese del settore agroalimentare, che rappresentano una componente strategica dell'export italiano", come ha scritto su X il ministro degli Esteri Tajani. Chiunque ha partecipato ad 'Agricoltura È' "ha potuto vedere cos'è l'agricoltura, non solo nella produzione di cibo di qualità, di difesa dell'ambiente - conclude Lollobrigida - ma anche di cultura, di recupero, di integrazione, di solidarietà, di valori, insomma, un mondo che ha dato la possibilità a sindaci, a istituzioni regionali, a rappresentanze delle associazioni agricole di confrontarsi con i massimi vertici italiani ed europei".

