Santanché, cambio avvocato è fake news, ho diritto a difendermi

"Non ho cambiato nessun avvocato, è una fake news. Il mio avvocato è Pelanda, ho aggiunto l'avvocato Salvatore Pino sostituendo il civilista perché qui si parla di penale. Cosa rispondo a chi dice che è solo una mossa per guadagnare tempo? Che dovrebbe leggere le cose. Ripeto, non ho cambiato avvocato, non sono state depositate istanze. Anche io avrò il diritto di difendermi, è tutto tranquillo". Così Daniela Santanchè, ministro del turismo, a margine della presentazione del libro sui World Skate Games Italia 2024 e del relativo studio sull'impatto economico, rispondendo alle domande dei cronisti sul caso Visibilia. Poi, sulla dichiarazioni di Bignami, capogruppo FdI alla Camera, che aveva sottolineato come un rinvio a giudizio potesse portare alle dimissioni da parte della ministra, Santanchè ammette di aver "trovato le sue dichiarazioni giuste, ho parlato chiaro in Parlamento e ho detto che se dovesse arrivare il rinvio a giudizio, facendo gli scongiuri, farò le mie valutazioni. L'ho detto nella sede più istituzionale possibile, ma ribadisco che non ho cambiato avvocato", conclude.



