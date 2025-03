"In Commissione sono molteplici le proposte e le stiamo analizzando con scrupolo. A mio avviso la questione dei cognomi impone di trovare un punto di equilibrio che non renda nessun genitore invisibile". La presidente della Commissione Giustizia del Senato e responsabile giustizia della Lega Giulia Bongiorno commenta così con l'ANSA la proposta lanciata da Dario Franceschini (Pd) di un disegno di legge per attribuire ai figli solo il cognome della madre.



