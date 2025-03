Nordio: 'Sanzioni ai magistrati? Da tempo ci riflettiamo'

La questione delle sanzioni ai magistrati che manifestano idee politiche venendo meno alla funzione di terzietà "non è all'ordine del giorno e non è un disegno di legge che sia stato apprestato da noi: è una riflessione che da tempo stiamo facendo sull'opportunità che alcuni magistrati si esprimano in termini rudi e aggressivi -come purtroppo è accaduto anche di recente- nei confronti di esponenti del governo, e su quali possano essere le conseguenze. Però in questo momento non c'è nulla di concreto". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Cinque Minuti.

Torna di attualità l'ipotesi di una stretta sulle sanzioni disciplinari nei confronti di magistrati che tengono comportamenti che "ancorché legittimi" possono "compromettere il decoro del magistrato" o della stessa istituzione e la sua terzietà. Il concetto è, infatti, contenuto in una risposta del ministro Carlo Nordio a una serie di interrogazioni del capogruppo azzurro in Senato Maurizio Gasparri.

Da via Arenula si specifica che non ci sarebbe l'intenzione di un intervento in questo senso a stretto giro. Ma tant'è. La notizia, riportata da due quotidiani, manda in fibrillazione le toghe e provoca una dura reazione delle opposizioni. Il tutto in un clima di rapporti che restano comunque complicati tra il governo e i magistrati. C'è "stupore e amarezza", per le notizia, fa sapere il presidente dell'Anm Cesare Parodi: "verrebbe a costituire un inquietante monito - aggiunge - rispetto allo svolgimento delle attività quotidiane e della vita di relazione dei magistrati". Una presa di posizione che Gasparri dice di "leggere con commiserazione".

La tensione con le toghe resta alta. Il tutto in una settimana che si prospetta delicata su questo fronte. E' previsto per giovedì, infatti, in Aula alla Camera, il voto sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni al ministro Nordio sul caso Almasri. Non c'è di fatto nessun margine per ipotizzare che il documento possa avere qualche chance di passare. Ma, dopo le fibrillazioni che si sono registrate a Montecitorio nell'ultima settimana d'Aula, è prevedibile una nuova seduta ad alta tensione con le opposizioni per questa volta compatte.

"Abbiamo criticato duramente l'operato di Nordio con le altre opposizioni, denunciando la totale mancanza di trasparenza sul caso Alamari. Ma al contempo abbiamo sempre detto che presentare mozioni di sfiducia è il più grande regalo alla maggioranza che si possa fare, come dimostra il caso Santanchè. Noi usciremo dall'Aula perché ci dissociamo da questo modo di fare opposizione". Lo annuncia all'ANSA il capogruppo alla Camera di Azione Matteo Richetti.





