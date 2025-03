Centrosinistra a Ventotene, fiori sulla tomba di Spinelli

La delegazione di centrosinistra a Ventotene ha deposto un mazzo di fiori con i colori dell'Europa, blu e giallo, sulla tomba di Altiero Spinelli. L'iniziativa è stata promossa dal Pd: dal segretario laziale Daniele Leodori e dal deputato Roberto Morassut. Hanno aderito Iv, Avs, e Più Europa. Assenti annunciati Azione e M5s.

Il programma prevede un incontro in una sala dell'isola per una serie di interventi. Imbarco per il ritorno alle 15. Oltre a Morassut e a Leodori, fra gli altri, per il Pd sono a Ventotene: il capodelegazione in Ue Nicola Zingaretti, il responsabile Esteri Peppe Peovenzano, i parlamentari Filippo Sensi, Marianna Madia, MichelaDe Biase e Andrea Casu, Valeria Campagna vicesegretaria del Pd Laziale. Con loro, Andrea Massaroni coordinatore romano di Più Europa, Luciano Nobili per Iv, per Avs il segretario provinciale di Latina di SI Giuseppe Bortone, e il segretario regionale del Movimento federalista europeo Antonio Argenziano.

"Quando viene dileggiato" Altiero Spinelli per il Manifesto di Ventotene "è bene, ed è giusto oltre che bene, che si dica: noi siamo qui perché non dimentichiamo quello che hai fatto per la libertà di tutti noi, ma non mia della sinistra, di tutti". Lo ha detto il capodelegazione Pd in Ue, Nicola Zingaretti, durante il viaggio per Ventotene.

Gli attacchi di Meloni "mi sono dispiaciuti perché Spinelli è un patrimonio italiano. Si definisce patriota ma tace di fronte al massacro delle aziende italiane per colpa di Donald Trump, che mette i dazi. Volevo una presidente del Consiglio che difendesse gli italiani e difendesse gli imprenditori italiani e non i suoi amici d'oltremare".

"Siamo qua per tutti, non siamo qua per noi. Siamo qua per tutti perché quando accade qualcosa come quello che sta accadendo è una cosa molto bella che si abbia l'amore, prima che la politica, l'amore di dire quell'uomo che da qui ha difeso la nostra libertà non è solo. E questa è una bella cosa di un paese civile. Perché spesso il nazionalismo vive con l'odio contro gli altri. Io non odio nessuno, sono loro che odiano gli altri. E sa perché lo odiano? Perché quando uno non argomenti, invece di combattere le idee, distrugge le persone che le idee le esprimono, come stanno facendo con Spinelli. Non hanno argomenti".

