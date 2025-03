Salvini: 'Guerra con Meloni sugli Usa? retroscena surreali'

"Ieri ho parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance e ho letto alcuni giornali che parlando di guerra con Meloni" sui contatti con gli Stati Uniti, ma "siamo su scherzi parte, non è giornalismo". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento con la scuola di formazione politica del suo partito, definendo quelle ricostruzioni "retroscena inesistenti e surreali".

"Quei dieci minuti alla Casa Bianca con Trump, Vance e Zelensky hanno segnato un cambiamento totale del modus operandi: al di là di qualsiasi possibile critica, è oggettivo che Trump in due mesi sta facendo più per la pace di quello che altri hanno fatto in anni, anni e anni. Non lo dico perché mi metto il cappellino o la maglietta: è oggettivo" ha aggiunto Salvini. "La pace è un bene supremo da cui discende il benessere economico - ha aggiunto -. Dobbiamo stare vicini a questo rinnovato clima di disarmo e pacificazione, bisogna aiutare, accompagnare questo benedetto processo di pace, senza parlare di carri armati o 800 miliardi...".

"È chiaro che cambia il mondo, che nell'era dell'internet ci sono tweet e post invecchiati male, però alzi la mano e scagli la prima pietra chi può dire che in 30 anni non ha mai cambiato opinione. Ho visto un video di Travaglio, sicuramente non qualcuno di salviniano, che sul tema Russia, Ucraina, Putin, Zelensky, Trump, von der Leyen, è di una lucidità notevole" ha detto poi Salvini parlando dell'importanza della "coerenza".

"Ci sono gli stessi giornalisti e stessi politici che fino a un anno fa dicevano che Putin è morto, in mutande, ha finito gli uomini, l'economia, i carri armati e deve usare i microchip elettrici dei tiralatte per usare i suoi carri armati. E adesso quello stesso Putin, che era sostanzialmente morto, sta per invadere l'Europa, arrivando a Roma, a Madrid, quindi... bisogna investire 800 miliardi, non in ospedali, strade o scuole, ma in armi. Perché Putin è risorto, è guarito e l'esercito che faceva con le lavatrici è tornato l'Armata rossa - ha proseguito Salvini -. Io non do lezioni a nessuno, perché anch'io ho sbagliato, ho cambiato opinione su diversi fattori, però la coerenza valoriale è fondamentale. Poi puoi sbagliare il giudizio su una persona, puoi dire che è per bene e poi magari tra dieci anni uscirà che era un mostro inenarrabile..."



