Ruffini: 'I cittadini si sveglino, non aspettiamo i partiti'

"Si svegliassero i cittadini e si dessero da fare", qualsiasi momento è buono e "non dobbiamo aspettare che lo facciano i partiti, lo si faccia, i partiti sono molto attenti quando si svegliano i cittadini". Lo ha detto Ernesto Maria Ruffini alla presentazione del suo libro 'Più uno. La politica dell'uguaglianza' all'Auditorium.

"In questo momento - ha osservato - nel centrosinistra tutti gridano all'allarme democratico e ci siamo trovati in piazza, io c'ero, e si grida al lupo" ma "se si grida al lupo bisogna trarne le conseguenze o non si è credibili" sottolineando la necessità di indicare un modello di Paese.

"Non ce n'è bisogno: non è che uno si alza e dice 'faccio un partito', penso ce ne siano anche troppi" e "abbiamo visto l'effetto che fanno i partiti legati a una persona...", ha risposto Ruffini replicando a Giovanni Floris che gli chiedeva se volesse fondare un partito.

"Ho lasciato perché era finito un ciclo, era giusto anche mettere un punto a una esperienza per me importante e si può servire lo Stato anche in tanti altri modi, anche scrivendo un libro. Non mi riconoscevo più in alcune scelte che il legislatore stava facendo ma, da servitore dello Stato, sarebbe stato irrispettoso metterle in discussione", ha aggiunto Ruffini rispetto alla guida dell'Agenzia delle entrate. Sono stato descritto, ha aggiunto come "uomo delle tasse" ma "c'era un uomo delle tasse prima di me ce n'è uno dopo, la vera notizia è che da quando sono andato via il governo non ha abolito le tasse...".

