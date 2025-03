Kompatscher, a Roma colloqui molto concreti sull'autonomia

"La nostra terra particolare ha bisogni particolari", ha detto, in merito alla riforma dell'autonomia, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, parlando ai delegati del congresso Svp a Merano. "Vale l'impegno preso dalla premier Meloni in occasione del suo insediamento per il ripristino della competenze perse. Un impegno ribadito a Bolzano e anche al cancelliere austriaco", ha ricordato.

"I colloqui dei giorni scorsi sono stati molto concreti e anche positivi", ha informato, restano comunque ancora alcuni punti da chiarire. La bozza, appena sarà pronta, verrà sottoposta al partito e al Consiglio provinciale, per poi essere inoltrata al Consiglio dei ministri. "Coglieremo ogni occasione per ripristinare e sviluppare la nostra autonomia", ha sottolineato Kompatscher, ribadendo che la "Volkspartei fa Realpolitik" e non avanza richieste irrealizzabili. "Siamo pronti a scendere a compromessi, che però mai potranno essere a scapito dell'Alto Adige e della nostra autonomia", così il presidente.

Il governatore ha poi sottolineato l'impegno degli amministratori locali per il benessere e la qualità di vita dei cittadini. "Continuiamo a investire", ha aggiunto, citando alcuni progetti di infrastrutture stradali e ferroviarie, come anche per la fibra. Il tutto - ha sottolineato - a favore della sostenibilità ("non un doloroso cambio, ma un'opportunità per il nostro futuro").

Sul tema della migrazione Kompatscher ha ribadito la posizione della Svp: "Porgiamo la mano a chi è in difficoltà, ma chiediamo pene per chi non rispetta la legge".



