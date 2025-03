Fdi rivendica le critiche al Manifesto di Ventotene. Sabato il Pd sull'isola

La polemica sul Manifesto di Ventotene non ha steso un velo sulle tensioni nella maggioranza sul riarmo europeo. Anzi, ha forse aggiunto un elemento in più di frizione. E ha fornito un virtuale luogo di ritrovo per le opposizioni. A Bruxelles, la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha ribadito le considerazioni fatte il giorno prima alla Camera, dove aveva detto di non riconoscersi in quell'Europa, e ha aggiunto un attacco alla "sinistra nostalgica e illiberale".

Tensioni e considerazioni che hanno suggerito al Pd un pellegrinaggio a Ventotene, sulla tomba di Altiero Spinelli. "Sento il dovere di rendere omaggio ai padri dell'Europa" ha scritto il deputato Pd, Roberto Morassut, lanciando la proposta. Appuntamento per sabato, hanno già aderito i Verdi. A Bruxelles, è stata la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, a difendere il Manifesto di Ventotene: "E' un pezzo di storia, vi sono le prime tracce dell'idea di un'Europa federale. L'Europa è stata costruita sulle spalle di molti giganti, compresi italiani".

Nel centrodestra, Fi non è parsa troppo entusiasta dell'uscita di Meloni. "Siamo leali al governo - ha detto il segretario azzurro e vicepremier Antonio Tajani - ma non rinunceremo a nulla di ciò che riguarda i nostri valori. Sull'Europa non si tratta".

Accenti molto diversi da quelli degli esponenti di Fdi, che se la sono presa anche con Roberto Benigni: "In prima serata su Rai Uno e in Eurovisione - ha detto il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone - dipinge il Manifesto di Ventotene come un sogno e una favola. Ma è una boiata pazzesca". Fi, comunque, non è parsa intenzionata a fare muro contro il partito della premier: "Se fosse un governo anti-Ue non ne farei parte - ha spiegato Tajani - le posizioni di Meloni sono pro-Europa". Lo scontro, semmai, è con Matteo Salvini e riguarda il piano di riarmo. "Non sono d'accordo con Tajani sull'esercito europeo - ha detto chiaro e tondo il segretario della Lega - L'esercito europeo oggi, a guida franco-tedesca, cosa fa, va in guerra? Sono d'accordo sull'aiutare l'Europa a difendersi, ma oggi che garanzia avremmo?".

La polemica sul Manifesto di Ventotene ha visto le opposizioni schierate contro le parole di Meloni. Al Senato c'è stata la replica della baraonda di Montecitorio: a inizio seduta è intervenuta Raffaella Paita, di Iv: "Quello che è accaduto ieri è grave per la democrazia e per l'Europa - ha detto tra le urla e le proteste dei parlamentari della destra - estrapolare frasi da un manifesto scritto da eroi al confino penso che sia vergognoso". Gli attacchi a Meloni sono proseguiti con gli altri interventi, da Tino Magni (Avs) al capogruppo M5S Stefano Patuanelli. "Meloni - ha detto Dario Parrini, del Pd - ha schernito e oltraggiato la Camera, confermando la sua estraneità ai valori fondanti della Repubblica e della Costituzione".

Mentre, dai banchi della maggioranza, Claudio Borghi della Lega aizzava: "Il Manifesto di Ventotene è uno dei testi più orribilmente antidemocratici che siano mai stati scritti". La sintonia fra le opposizioni è dimostrata anche dalla scelta dei sindaci di Bologna e Firenze, Matteo Lepore e Sara Funaro, di spostare al 6 aprile la manifestazione di Bologna per l'Europa, in modo da evitare sovrapposizioni con quella del M5s contro il riarmo, in programma a Roma il 5 aprile. "Consideriamo le piazze luoghi per unire, mai per dividere", hanno spiegato i due sindaci.

