Meloni: 'Auguri a tutti i papà, con mamma la parola più bella'

"Un augurio speciale a tutti quei papà che passano la notte insonni, cullando i propri neonati. A quelli che ogni mattina vestono i bambini con cura e li accompagnano all'asilo o a scuola. A quelli che si fanno in quattro per sostenere i propri figli e la propria famiglia. A quelli che li proteggono da lassù. A chi vive la dolcezza di una vita di coppia e a chi, con il suo amore, riesce a dare tutto anche da solo. A quelli che, ormai con i figli adulti, non smettono mai di preoccuparsi per loro. Grazie a ognuno di voi. Perché Papà e Mamma sono e rimarranno sempre le parole più belle del mondo. Buona festa del papà". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel giorno della festa del papà.

"Rivolgo un affettuoso augurio a tutti i papà, pilastri - molte volte silenziosi - di tante famiglie e che ogni giorno, con dedizione, sacrificio e amore, accompagnano la crescita della famiglia, infondendo consigli, abbracci e sicurezza - ha scritto il presidente del Senato Ignazio La Russa su Fb -. Nel giorno di San Giuseppe, infine, una preghiera per i padri che non sono più con noi, ma che restano, e resteranno per sempre, nel nostro cuore e nei nostri ricordi".

