M5S chiede di audire Elon Musk per il ddl spazio

In Commissione Industria del Senato è stato incardinato il disegno di legge in materia di economia dello spazio, approvato dalla Camera ed è stato dato tempo fino alle 12 di domani di presentare richieste per le audizioni che si intendono fare. Intanto, i senatori M5S Dolores Bevilacqua e Pietro Lorefice, componenti della Commissione per le Politiche Ue che dovrà dare il parere sul testo, hanno chiesto di ascoltare anche il patron di Space X Elon Musk.

"Sull'articolo 25 del ddl, a seguito anche delle risibili sanzioni che comporterebbe l'articolo 12, e dopo aver analizzato la dipendenza strategica che il Governo concederebbe a soggetti privati stranieri - spiegano i parlamentari - abbiamo chiesto di audire i ministri di Difesa e Finanze: Crosetto e Giorgetti" e "congiuntamente, abbiamo avanzato la proposta di audire anche il diretto interessato da questo ddl, ovvero Elon Musk".

