In corso pranzo di lavoro al Colle con Meloni e ministri

E' in corso al Quirinale il tradizionale pranzo di lavoro con il governo in vista del Consiglio europeo. Con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono presenti la premier Giorgia Meloni e diversi ministri: il titolare della Farnesina Antonio Tajani, Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa), Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente) e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, Giovanbattista Fazzolari. Presente anche il consigliere diplomatico di palazzo Chigi Fabrizio Saggio.



