Nordio, il Csm non funziona come dovrebbe

"Non c'è nessun progetto in studio sulla responsabilità civile dei magistrati, che tra l'altro è coperta da assicurazione. Ciò che non è tollerabile e che va sanzionato è quando questi non conosce la legge e quando non conosce le carte. Il giudice inetto e che non si aggiorna va sanzionato nella carriera. Però mi chiedo: è possibile che il 99,99% dei giudizi dati dai magistrati su altri magistrati siano tutti eccellentissimi e poi si scopre invece altro? Il Csm non funziona come dovrebbe funzionare, altrimenti non avremmo queste discrasie. Perché sappiamo tutti che ci sono le correnti e ci sono stanze di compensazione per cui tutti si proteggono tra di loro". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, al convegno alla Camera di Noi Moderati.



"Questa riforma non influisce sull'efficienza della giustizia, ma nessuno lo ha mai detto. Noi abbiamo parlato della volontà di creare un sistema coerente. Inoltre la riforma non intende essere punitiva nei confronti di nessuno", è la risposta di Nordio a un'affermazione del presidente dell'Anm, Cesare Parodi, anche lui intervenuto nel corso dell'evento.







