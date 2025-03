Meloni, momento decisivo per il destino dell'Occidente

"Ci troviamo alla vigilia di un Consiglio europeo che cade in un momento estremamente complesso per le vicende globali, e allo stesso tempo decisivo per il destino dell'Italia, dell'Europa dell'Occidente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.

Presiede l'aula il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa. Accanto a Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mentre l'altro vicepremier Matteo Salvini è impegnato a Varsavia, al consiglio informale dei ministri dei trasporti. Presente anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.



