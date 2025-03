Il Senato approva la risoluzione di maggioranza sul Consiglio Ue

Con 109 voti favorevoli, 69 contrari e 4 astensioni l'Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sugli impegni del governo al Consiglio europeo di giovedì e venerdì.

Sottoscritto da tutti i gruppi di centrodestra, il documento è stato votato dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Aula. Di conseguenza le altre 5 risoluzioni, proposte da altrettante forze di opposizione, decadono.

La risoluzione si articola in 12 impegni, non cita il piano di riarmo varato dalla Commissione europea e ribadisce, fra l'altro, il sostegno all'Ucraina "per tutto il tempo necessario, fermo restando l'auspicio di una rapida conclusione dei negoziati di pace", l'impegno del governo a "una politica di difesa che rinforzi le capacità operative degli Stati nazionali europei nel quadro dell'alleanza Nato" e rimarca la necessità di opporsi a eventuali proposte di tasse aggiuntive nel negoziato sul prossimo bilancio della Ue.

