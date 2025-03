Referendum:Landini e Magi ai vertici Rai, garantire informazione

Maurizio Landini e Riccardo Magi hanno incontrato i vertici della Rai per chiedere al servizio pubblico una adeguata informazione sui referendum della prossima primavera. Lo hanno riferito loro stessi al termine dell'incontro con l'amministratore delegato Giampaolo Rossi e il direttore generale Roberto Sergio. "Abbiamo innanzitutto ringraziato i vertici Rai - ha detto Magi - per l'incontro, un incontro a nostro avviso necessario alla luce dello stallo in cui si trova la commissione di vigilanza Rai che è l'organo che dovrebbe approvare il regolamento per gli spazi informativi dedicati al referendum. Ci è stata illustrata una bozza di lavoro che ricalca il regolamento dei referendum del 2022. Noi abbiamo sottolineato alcune necessità impellenti a partire dal fatto che gli spazi non siano posti in fasce d'ascolto penalizzanti. Ma al di là delle tribune abbiamo sottolineato che il compito della Rai è informare i cittadini anche negli spazi giornalistici informativi di approfondimento. Siamo in un situazione preoccupante visto che del referendum non si parla se non nel dibattito politico e sui giornali. Quindi li abbiamo pregati di correre. C'è poi un altro elemento importante - ha aggiunto Magi - nel decreto elezioni abbiamo ottenuto la sperimentazione del voto per i fuorisede, studenti lavoratori e di quanti sono fuori dal comune di residenza per motivi di cura.

Ma questi lo devono chiedere entro 35 giorni prima del voto ma se non lo sanno non possono nemmeno richiederlo. Quindi abbiamo chiesto che la Rai informi prima possibile di questa possibilità e infine abbiamo chiesto informazioni sui referendum anche nei canali per gli italiani di residenti all'estero".

"Formalmente - ha detto Landini - si sono impegnati a dare risposte alle nostre richieste, bisogna vedere come questo avviene. Che i fuori sede possano richiedere di votare fuori dal proprio comune deve essere reso noto con informazioni e spot, così come i cittadini residenti all'estero devono essere informati che ci sarà un referendum e che è loro diritto poter votare. Per questo è importante che già nei prossimi giorni gli spazi giornalisti informino su questo appuntamento".



