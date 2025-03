Foti, chiuso 60,86% dei progetti Pnrr, non mi pare dato negativo

"Non mi pare si debba prendere lezione da persone che hanno la laurea nelle spese inutili, basterebbe vedere gli ultimi anni per vedere quale disastro c'è stato sul debito pubblico. Questo piano si regge su 270.406 progetti, di questi ne sono stati completati 164.566, pari al 60,86%; quanto al valore dell'importo è pari a 46,43 miliardi che su 141 miliardi, che è quanto si compone il paniere degli interventi, è pari al 33%. Ora non mi pare che aver completato il 60% dei progetti debba essere interpretato come un dato negativo".

Lo ha detto il ministro degli Affari europei, le Politiche di coesione ed il Pnrr, Tommaso Foti, intervenendo in Aula alla Camera nel corso della discussione delle mozioni sul Pnrr.

"Non sono tra coloro i quali che dicono tutto va bene - ha detto in un altro passaggio - stiamo monitorando e premendo sugli enti attuatori per una accelerazione sotto il profilo dei lavori e della spesa". Quanto alla divulgazione dei dati sul piano e ai progetti nel Sud Foti ha sottolineato: "Avevo promesso che ci sarebbe stata una relazione, e la relazione è uno dei motivi per cui viene convocata la prossima settimana una Cabina di regia. Dopodichè verrà inviata al Parlamento, in modo che il Parlamento possa avere tutti i dati che richiede".

"Perché continuare a dire - ha concluso - che i dati non sono disponibili? Vi è una pigrizia da parte di chi lo dice. Perché basterebbe andare sul sito 'Italia Domani' e ci sono tutti i dati aperti. Ognuno può andare a vedere singolarmente lo stato di attuazione, progetto per progetto".



