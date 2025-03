Comunali: Salis presenta il programma, 'riprendiamoci Genova'

Troppo piccola la sala ai magazzini del cotone del Porto Antico per la presentazione del programma della candidata sindaca per il centrosinistra Silvia Salis. Sala stracolma e moltissime persone hanno dovuto rinunciare. Salis è stata accolta da un lungo applauso e poi ha presentato in circa mezz'ora tutti i dieci punti del programma alcuni dei quali hanno avuto come risposta applausi scroscianti.

"No alla funivia del Lagaccio, no allo Skymetro ma un progetto sostenibile che non impatti sul Bisagno e non preveda lo smantellamento di scuole ma anche portare a termine i cantieri aperti" ha detto la candidata dal palco suscitando la risposta positiva del pubblico. E' piaciuto anche il passaggio dedicato al lavoro, ai giovani e soprattutto al sociale "reintrodurremo, se lo vorranno, il patrocinio al Pride. E' necessario - ha aggiunto - non lasciare indietro nessuno e nessuna", prima di chiudere citando Paul Valery: "I genovesi non parlano mai di ciò che stanno facendo ma lo fanno. Genova - ha concluso - ricordati chi sei e chi siamo. E' tempo di ricominciare a scrivere la nostra storia. Immaginate la Genova del futuro dove nessuno deve andare via per realizzare i propri sogni. Immaginate una città che valorizza il talento, progetta il lavoro e si prende cura di chi ha bisogno. Scegliamo di riprenderci questa città. Genova ha dormito abbastanza".



