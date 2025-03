Appello a Biella, 'via la cittadinanza onoraria a Mussolini'

"Biella tolga la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini". Questa è la proposta che parte dal "Comitato M come Matteotti", nato circa un anno fa e che verrà discussa nei prossimi consigli comunali. Una delle anime del gruppo è Marco Cassisa: "Il nostro è un impegno politico e culturale. L'idea è di chiedere al Comune di Biella di togliere la cittadinanza a Mussolini", afferma.

"Due anni fa Luciano Guala, all'epoca vice presidente dell'Anpi, in occasione della festa di Liberazione aveva ribadito la necessità di togliere la cittadinanza a Mussolini.

Allora non se ne fece nulla. Ci sembra però che nell'80esimo anniversario della Resistenza sia un argomento da affrontare", aggiunge Cassisa.

Così il comitato si è messo al lavoro: "Abbiamo costruito una mozione e l'abbiamo passata per canali di conoscenza personale ai consiglieri di tutte le opposizioni".

Per il consiglio comunale della prossima settimana non è però in programma la discussione. "Vedremo di capire - riprende Cassisa -. Ma contiamo nella prossima seduta". Intanto il comitato lavora a un'altra proposta: "Abbiamo anche una seconda mozione pronta, ovvero attribuire la cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti, un padre della patria va ricordato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA