Salvini: 'Gli unici dazi li ha messi Bruxelles'

"Bisogna lavorare per evitare danni all'economia italiana, parlando direttamente con Trump e con gli Stati Uniti, non tramite Macron o la von der Leyen. Abbiamo capito che Trump usa la minaccia di Dazi per arrivare a accordi economici e commerciali, ha fatto così con altri. Dobbiamo lavorarci direttamente. Anche noi. Ricordo che ad oggi Trump i dazi li minaccia. L'unico mega dazio che ha messo in ginocchio interi settori produttivi in Italia e in Europa li ha messi Bruxelles". Così il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini alla kermesse della Lega in corso ad Ancona.

"Le Marche sono il modello di buona amministrazione con tanti sindaci, con imprenditori eccezionali che anche in anni complicati, guerre, covid, hanno continuato a produrre, ad assumere, a investire, a esportare Marche nel mondo, adesso viene il momento di raccogliere tutto quello che si è seminato, sia come Lega, perché nelle Marche abbiamo una delle migliori classi dirigenti in tutta Italia, come sindaci, come rappresentanti in regione, che come sistema produttivo delle Marche", afferma il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini a margine della kermesse della Lega ad Ancona dal titolo: 'Tutto un altro mondo - tutta un'altra economia".



