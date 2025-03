Papa dal Gemelli pensa al Sinodo, vara calendario fino 2028

Il processo sinodale della Chiesa non è concluso. Lo ha stabilito Papa Francesco che dall'ospedale, nel quale è ricoverato dal 14 febbraio, ha deciso di varare un calendario di appuntamenti per tutte le chiese locali fino al 2028.

"L'11 marzo scorso il Santo Padre - scrive in una lettera a tutti i vescovi il segretario generale del Sinodo, il card.

Mario Grech - ha approvato in maniera definitiva l'avvio di un percorso di accompagnamento e valutazione della fase attuativa da parte della Segreteria Generale del Sinodo. Questo percorso interpella Diocesi ed Eparchie, Conferenze episcopali e Strutture gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche, nonché i loro raggruppamenti continentali, che avranno cura di coinvolgere anche istituti di vita consacrata, società di vita apostolica, associazioni laicali, movimenti ecclesiali e nuove comunità presenti nei loro territori. Troverà infine sbocco nella celebrazione di un'Assemblea ecclesiale in Vaticano nell'ottobre 2028".

Grech nella stessa lettera indica dunque un percorso, approvato dal Papa, che vede varie tappe di approfondimento nelle chiese locali per i prossimi tre anni, fino all'assemblea ecclesiale del 2028. "È di fondamentale importanza - spiega il cardinale - assicurare che la fase attuativa sia l'occasione per coinvolgere nuovamente le persone che hanno dato il loro contributo e restituire i frutti dell'ascolto di tutte le Chiese e del discernimento dei Pastori nell'Assemblea sinodale: proseguirà così il dialogo già avviato nella fase dell'ascolto".

Intanto prosegue il percorso dei dieci gruppi di lavoro su tematiche speciali che dovrebbe riferire al Papa entro giugno.

Tra questi c'è la questione del ruolo delle donne, tema che ancora divide la Chiesa.

Sembrerebbe che con questo nuovo calendario di lavori sinodali le attese riforme, reclamate soprattutto dalle frange più progressiste della Chiesa, siano destinate a slittare ancora.



